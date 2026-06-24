Cepeda reconeix la victòria d'Espriella en les presidencials de Colòmbia

Europa Press/Contacto/Sebastian Barros
MADRID 24 juny (EUROPA PRESS) -
El candidat del Pacte Històric a les presidencials de Colòmbia, Iván Cepeda, ha dit aquest dimecres que reconeix la victòria d'Abelardo de la Espriella, encara que ha acusat al seu oponent de compra de vots i ha denunciat la ingerència del president d'Estats Units, Donald Trump, durant tota la campanya electoral.
"He decidit acceptar el resultat que sorgeix d'aquest procés i que assenyala que Abelardo de la Espriella és el nou president de la República", ha anunciat en una compareixença difosa a través de les seves xarxes socials.
"Ho faig perquè creiem profundament en la democràcia i perquè estem convençuts que les diferències polítiques s'han de resoldre mitjançant la participació ciutadana", ha manifestat el candidat de l'oficialisme, que també ha destacat la minsa diferència entre tots dos aspirants, entorn a un 1%.
Cepeda ha matisat que el reconeixement d'aquests resultats "no significa renunciar a la veritat ni guardar silenci" enfront dels fets "greus" durant la campanya, fent èmfasi en "l'oberta i indeguda ingerència estrangera" del president nord-americà.
Ha denunciat també que la campanya del seu rival "va dur a terme una massiva operació de compra de vots destinada a alterar la lliure expressió de la voluntat popular" i va utilitzar "sofisticades estratègies de manipulació mitjançant tecnologies d'intel·ligència artificial".
"No acceptem aquestes pràctiques, que han lesionat la transparència d'aquest procés i qüestionen la legitimitat del nou govern", ha advertit Cepeda, que promet liderar una oposició "democràtica, vigilant i constructiva", així com resolta i infrangible quan es tracti de defensar els drets del poble.