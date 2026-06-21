Cepeda apel·la a "votar per la vida" enfront del "passat de violència" en les eleccions de Colòmbia

Europa Press/Contacto/Sebastian Barros
MADRID 21 juny (EUROPA PRESS) -
El candidat presidencial oficialista i d'esquerra a les eleccions de Colòmbia, Iván Cepeda, ha instat a la població a votar aquest diumenge "per la vida" i no pel "passat de violència" amb el qual identifica al seu rival, l'ultradretà Abelardo de la Espriella.
"El proper 21 de juny es defineix la nostra destinació, així que els proposo votar per la vida, pels drets, per la pau, per acabar amb la injustícia social, i no tornar al passat de violència, d'absència de llibertats a Colòmbia", ha publicat Cepeda a les xarxes socials unes hores abans de l'inici de la votació.
Cepeda destaca que ha "dedicat" la seva vida "a lluitar pels drets de la gent" i per això demana "que votin per la vida, sempre per la vida".
El missatge de vídeo conclou amb la frase "me la jugo per la vida" i una imatge de la papereta en la qual apareixen Cepeda juntament amb la seva candidata a vicepresidenta, la líder indígena Aida Quilcué. També apareixen, encara que difuminats, Abelardo de la Espriella i el seu company de fórmula, l'economista José Manuel Restrepo.
Aquest diumenge es disputen la Presidència en segona volta Cepeda i De la Espriella després que tots dos fossin els candidats més votats en la primera volta electoral, celebrada el 31 de maig. De la Espriella va ser el candidat més votat amb un 43,74% de vots enfront del 40,9% de Cepeda.