Ascendeixen a 319 els morts en el terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar Colòmbia

Andres Moreno / Xinhua News / Europa Press / Conta
MADRID, 20 ago. (EUROPA PRESS) -
La Unitat Nacional per a la Gestió del Risc de Desastres (UNGRD) de Colòmbia ha elevat aquest dimecres a 319 les persones mortes a conseqüència del terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar el centre i oest del país la passada setmana.
Així ho recull l'últim balanç publicat, que inclou també 4.469 persones ferides i 260 encara desaparegudes, davant de les 364 rescatades.
Així mateix, la UNGRD informa de més de 30.800 habitatges destruïts i gairebé 152.000 afectats, així com de més de 300 edificis col·lapsats.
Davant d'aquesta conjuntura, el president del país, Abelardo de la Espriella, ha signat aquest mateix dimecres un decret d'emergència econòmica, social i ecològica per atendre a les víctimes i reconstruir les províncies afectades pel sisme.
"No es tracta només de reconstruir habitatges, sinó de recuperar comerços i infraestructura pública essencial com a escoles, hospitals i obres indispensables per a la vida de les comunitats", ha manifestat el dirigent en declaracions recollides per Radio Caracol.
Amb tot, ha apuntat que el país afronta "una realitat fiscal extraordinàriament difícil", lamentant que, "en condicions financeres normals, bona part dels efectes immediats d'una tragèdia d'aquesta magnitud podrien enfrontar-se usant els instruments ordinaris de l'Estat i ampliant apropiacions al Pressupost General de la Nació".