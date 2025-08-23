Colòmbia anuncia una operació antiterrorista a Cali després de l'onada d'atemptats al país

MADRID 23 ago. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Defensa de Colòmbia, Pedro Sánchez, ha anunciat l'engegada de l'operació Sultana, una estratègia antiterrorista dissenyada per a la ciutat de Cali, que va patir aquest dijous un atemptat contra una base militar amb vuit morts i prop de 80 ferits, en el pitjor atac a la capital de Valle del Cauca des del 2019.
"Per neutralitzar aquesta amenaça criminal terrorista la clau és anticipar-nos-hi. D'allà, en surt un pla integral encara més robust, que ja està en camí, que ja s'està executant, com he esmentat, amb aquestes cinc operacions, però al qual se n'afegeix una més: l'operació Sultana, que està enfocada a protegir aquesta bella regió del terrorisme, del crim", ha indicat el responsable de Defensa en una compareixença davant dels mitjans de comunicació.
Les autoritats han detallat que reforçaran les operacions de recerca de criminals amb més capacitats tecnològiques i d'intel·ligència i han informat d'abundants recompenses per informació que permeti capturar els caps de l'atemptat de Cali, entre elles una recompensa de 3.284 milions de pesos colombians (uns 700.000 euros) per a la captura d'àlies 'Marlon' integrat en l'estructura Jaime Martínez de les dissidències de les FARC, a qui el Govern colombià atribueix l'autoria.
Així mateix, Sánchez ha instat als mitjans de comunicació al fet que comencin una "campanya contra el terrorisme" amb l'objectiu d'animar els ciutadans a donar informació a través de xarxes socials i números de telèfon habilitats per a això.
"És important que la comunitat ens comuniqui, i aquesta és una de les primeres línies que reforcem amb aquest pla integral, que tindrà un seguiment molt detallat cada setmana o cada 15 dies, ja sigui a la regió o a escala nacional", ha sostingut el polític colombià.
L'executiu liderat pel president, Gustavo Petro, també millorarà la capacitat de defensa contra atacs perpetrats amb vehicles no tripulats.
En els últims dies, Colòmbia ha patit diversos atemptats de gran magnitud. A més del que ha passat a Cali, un helicòpter militar va ser tombat aquest dijous al departament d'Antioquia, al nord-oest del país, fet que va deixar tretze policies morts.
En el marc de la lluita antiterrorista, les autoritats colombianes han informat aquest divendres de la detenció del germà del líder de la dissidència de les extintes FARC, àlies Iván Mordisco, el qual s'acusa d'exercir funcions com a cap de finances i logística en activitats de narcotràfic de la dissidència.