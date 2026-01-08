Colòmbia afirma que Trump ha reconegut que "li havien dit una cosa completament diferent" de Petro

Benedetti detalla que no s'ha abordat la retirada del president de la llista de sancionats pels EUA
MADRID, 8 gen. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Interior de Colòmbia, Armando Benedetti, ha assegurat aquest dijous que el president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha reconegut al seu homòleg, Gustavo Petro, en una trucada telefònica que "li havien dit una cosa diferent" pel que fa a les acusacions de narcotràfic contra el mandatari i el Govern colombià.
"El president Trump en la conversa accepta que li havien dit una cosa completament diferent sobre el president Petro i el to sempre ha estat molt bo", ha revelat el ministre d'Interior en una entrevista a Caracol Radio.
Benedetti ha assenyalat que després de l'intercanvi de retrets entre tots dos mandataris i les amenaces d'una possible intervenció nord-americana, el Govern colombià va considerar important establir un "contacte directe" perquè entenien que "estaven enganyant" Trump.
LLUITA CONTRA EL NARCOTRÀFIC
En aquest sentit, ha explicat que el president Petro ha exposat al cap de la Casa Blanca el seu historial en la lluita contra el narcotràfic emparant-se en les xifres d'un treball de coordinació entre les forces colombianes i els mateixos serveis d'intel·ligència nord-americans.
Benedetti també ha revelat que durant la conversa s'ha parlat de combatre la guerrilla de l'Exèrcit d'Alliberament Nacional (ELN) a la frontera amb Veneçuela, però no pas sobre la possibilitat que Trump retiri de la llista de sancionats el seu nom i el del president Petro.
A finals d'octubre, enmig de l'empitjorament de les relacions entre Washington i Bogotà, Trump va incloure Petro i el seu cercle més proper, entre ells la primera dama --de qui fa anys que està separat-- a més de Benedetti, en la llista Clinton de suposats vincles amb el narcotràfic.