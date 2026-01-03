Colòmbia activa el pla d'emergència fronterer després dels atacs dels EUA a Veneçuela

Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Arxiu
L'Exèrcit colombià engega el Lloc de Comandament Unificat a Cúcuta i reforça la seguretat a les ambaixades dels EUA i Veneçuela
MADRID, 3 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de Colòmbia, Gustavo Petro, ha activat l'alerta fronterera després dels atacs efectuats aquesta matinada pels Estats Units (EUA) contra la capital de Veneçuela, Caracas, i els estats d'Aragua i La Guaira.
"De manera preventiva, el Govern Nacional ha disposat mesures per protegir la població civil, preservar l'estabilitat a la frontera colombo-veneçolana i atendre oportunament eventuals necessitats humanitàries o migratòries, en coordinació amb les autoritats locals i els organismes competents", ha anunciat el president Petro al seu compte d'X.
El ministre de Defensa de Colòmbia, Pedro Sánchez, també ha confirmat l'activació del Lloc de Comandament Unificat per a l'atenció humanitària a Cúcuta, així com el pla de frontera, "amb la finalitat d'atendre la població migrant i brindar tot el suport necessari als qui ho requereixin".
El ministre Sánchez també ha informat, donada la situació interna de seguretat, de la declaració d'alerta per a "totes les capacitats de la Força Pública" amb la intenció "d'anticipar i neutralitzar qualsevol intent d'atac terrorista per part del cartell de l'Exèrcit d'Alliberament Nacional o d'altres grups armats organitzats il·legals que delinqueixen a la frontera".
La República de Colòmbia, conclou el president, "manté la seva convicció que la pau, el respecte al dret internacional i la protecció de la vida i la dignitat humana han de prevaler sobre qualsevol forma de confrontació armada".