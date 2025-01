Colòmbia accepta rebre als seus nacionals que anaven a ser deportats aquest diumenge des dels Estats Units

Europa Press/Contacto/Oliver Contreras - Pool via

MADRID, 27 gen. (EUROPA PRESS) -

El Govern de Colòmbia ha assegurat que facilitarà la tornada dels seus nacionals "que anaven a arribar" aquest diumenge al país (...) en vols de deportació", després que el nou president dels Estats Units, Donald Trump, anunciés la imposició d'aranzels i sancions contra el país llatinoamericà, per la seva decisió de rebutjar l'entrada de dos avions amb migrants deportats.

El titular d'Exteriors del país llatinoamericà, Luis Gilberto Murillo, ha assenyalat que "el Govern de Colòmbia, sota la directriu del president, Gustavo Petro, té disposat l'avió presidencial per facilitar la tornada dels nacionals que anaven a arribar avui al país a hores del matí en vols de deportació".

En un vídeo difós en xarxes socials, ha indicat que les autoritats colombianes seguiran rebent als colombians deportats, "garantint-los les condicions dignes com a ciutadans subjectes de drets".

Així mateix, ha declarat que es mantenen els canals diplomàtics amb Washington, on té previst viatjar "en els propers dies" per mantenir "reunions d'alt nivell que donin seguiment als acords" amb representants de l'Administració Trump. "Hem superat l''impasse' amb el Govern dels Estats Units", ha assenyalat, abans d'agregar que estaria acompanyat per l'ambaixador colombià al país, Daniel García Peña.

Prèviament, la Casa Blanca ha assegurat que el Govern de Petro "ha acceptat tots els termes de Trump, inclosa l'acceptació sense restriccions de tots els estrangers il·legals de Colòmbia retornats des d'Estats Units, fins i tot en avions militars nord-americans, sense limitacions ni demores".