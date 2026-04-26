Cole Allen va assenyalar a Trump per "pedòfil, violador i traïdor" en la seva última nota

MADRID, 26 abr. (EUROPA PRESS) -
La nota que va deixar escrita Cole Allen abans d'intentar irrompre en el Sopar de Corresponsals de la Casa Blanca amb un arma de foc reflecteix que el president nord-americà, Donald Trump, "és un pedòfil, vilador i traïdor" i declara la seva intenció d'atacar a càrrecs públics "del més alt al més baix".
"No tinc intenció de permetre que un pedòfil, violador i traïdor taqui les meves mans amb els seus crims", ha plantejat Allen en la nota, filtrada als mitjans de comunicació nord-americans. "Sento ràbia en pensar en tot el que ha fet aquesta administració", prossegueix.
A més de Trump, Allen pretenia atacar a "càrrecs públics, sense incloure a (el director del FBI, Kash) Patel". "Són l'objectiu, prioritzant del més alt càrrec al més baix", explica Allen, que signa com com a Cole 'Fuerzafría' 'Amistós Assassí Federal' Allen.
En canvi, apunta que el personal de seguretat i de l'hotel "no són objectiu, si fos possible". Encara que en el cas dels agents del Servei Secret expressa la seva intenció de "incapacitar-los de forma no letal, si fos possible" perquè són "objectius només si fos necessari". El document explica també que utilitza perdigons i no bales per evitar danys majors.
La missiva recull una part de pregunta i resposta sobre les seves intencions i en una es refereix a la dita cristiana que cal posar l'altra galta. No obstant això, considera que "posar l'altra galta quan una altra persona és oprimida no és cristià, sinó complicitat amb els crims de l'opressor". Així, cita "violacions en centres de detenció", a "els pescadors executats sense judici" o a "l'adolescent violada pels molts criminals d'aquesta administració".
Sobre el fet en si de l'atac, argumenta que Estats Units és un estat de dret, però que "quan els representants i jutges no compleixen la llei, ningú els deu res".
A nivell pràctic, Allen expressa la seva sorpresa per la falta de seguretat dins de l'hotel, amb les mesures dirigides principalment a l'exterior i als manifestants. "Sembla que ningú ha pensat què passa si algú es registra el dia anterior. Aquest nivell d'incompetència és demencial", explica.
Allen demana insistent perdó a la seva família, amics i entorn en general i argumenta que "si hi hagués hagut una altra forma de fer-ho, ho hauria fet". A més s'identifica com a meitat negre i meitat blanc. El text va ser enviat per Allen als seus familiars instants abans de començar l'atac.
Allen va irrompre corrent el dissabte a la nit en el control de seguretat per accedir a l'acte de l'Hotel Washington Hilton on estaven Trump, diversos membres del seu govern i periodistes, però va ser reduït pels agents no sense abans ferir a un d'ells d'un tret.
A Allen, de professió professor, de 31 anys i amb domicili a la ciutat de Torrance, a Califòrnia, se li podrien imputen dos càrrecs: ús d'un arma de foc en un crim violent i assalt a un agent federal amb arma de foc.