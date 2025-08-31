Colau afirma que "la causa palestina és la causa de la Humanitat"

BARCELONA 31 ago. (EUROPA PRESS) -
L'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau (Comuns) ha assegurat aquest diumenge que "la causa palestina és la causa de la Humanitat", en declaracions a la premsa des del Moll de la Fusta abans de sortir cap a Gaza la Global Sumud Flotilla.
S'ha mostrat orgullosa de ser d'aquesta ciutat perquè Barcelona mai no falla, ha dit, i per això ha donat les gràcies a la cuidadanía i als moviments socials que han obligat a posicionar-se a institucions "covards".
L'exalcaldesa ha destacat a més que "Barcelona va ser la primera ciutat a trencar relacions amb Israel".
Ha assegurat que "només hi ha dos costats: el costat del bé i el costat del mal", i que Barcelona està per la vida i els drets humans.
"Si Gaza no es rendeix, nosaltres no ens podem rendir", ha afegit Colau, i ha recalcat que la Global Sumud Flotilla surt plena d'esperança.