La coalició de la UE i els EUA destrueix cinc drons dels houthis al mar Roig

El vaixell de guerra alemany Hesse fa la seva primera intervenció

MADRID, 28 febr. (EUROPA PRESS) -

La coalició de la Unió Europea (UE) i els Estats Units (EUA) ha eliminat aquest dimarts al vespre cinc drons dels rebels iemenites houthis al mar Roig dins les accions per protegir els vaixells mercants dels atacs dels insurgents, que operen contra els bucs que consideren relacionats amb Israel, el Regne Unit o els EUA.

El Comandament Central dels EUA (CENTCOM) ha detectat els vehicles aeris no tripulats a les 21.50 hores i a les 10.55 hores (hora de Sanà, Iemen), i per neutralitzar la "imminent amenaça" han actuat avions militars nord-americans i un vaixell de guerra de la coalició.

"Les forces del CENTCOM han identificat aquests vehicles aeris no tripulats procedents de zones del Iemen controlades pels houthis i han determinat que representaven una amenaça imminent per als vaixells mercants i per als de l'Armada nord-americana i de la coalició a la regió. Aquestes accions protegiran la llibertat de navegació i faran que les aigües internacionals siguin més segures per als bucs mercants i de l'Armada nord-americana", assenyala un comunicat publicat en el seu compte d'X.

Per la seva banda, fonts de l'agència de notícies alemanya DPA han confirmat que el vaixell de guerra alemany Hesse ha abatut dos drons en el que suposa la seva primera intervenció al mar Roig des del començament de la missió de la UE.

La missió s'ha batejat com Aspides, i compta amb quatre mitjans navals d'Alemanya, Grècia, Itàlia i França, mentre que de cara a futures rotacions Bèlgica ha posat a disposició una fragata. El seu abast serà des de l'estret de Bab el-Màndeb fins al d'Ormuz i els vaixells de guerra vigilaran les aigües internacionals del mar Roig, el golf d'Aden, el mar Aràbic, el golf d'Oman i el golf Pèrsic.