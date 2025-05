El CNE de Veneçuela dona la victòria a la coalició de Maduro amb més del 82% en les legislatives

MADRID, 26 maig (EUROPA PRESS) -

El Consell Nacional Electoral de Veneçuela (CNE) ha donat la victòria a l'oficialista Gran Polo Patriótico en les eleccions legislatives celebrades aquest diumenge al país llatinoamericà, on ha aconseguit més d'un 82% dels suports, segons resultats oficials corresponents al 93% de l'escrutini.

Així ho ha anunciat el vicepresident de l'organisme electoral, Carlos Quintero, en una roda de premsa en la qual ha informat que aquest partit ha rebut 4.553.484 vots (82,68%), mentre que Aliança Democràtica ha obtingut 344.422 (6,25%).

El president de l'autoritat electoral, Elvis Amoroso, ha informat en una roda de premsa que la taxa de participació no ha superat el 43 per cent i ha qualificat la jornada electoral d'"àrdua", si bé ha assegurat sentir un "profund orgull" per l'organització dels comicis.