Un civil mort en un atac d'un dron israelià al sud del Líban

MADRID 27 abr. (EUROPA PRESS) -

Un civil ha mort aquest diumenge en un atac d'un dron israelià a la localitat libanesa de Halta, a la zona oriental de la frontera entre el Líban i Israel, segons ha informat el Ministeri de Sanitat.

La víctima seria Amer Abdel Aal, d'uns 40 anys, que va ser atacat mentre treballava a la seva granja de pollastres, situada entre Halta i Wadi Khansa, segons recull el diari libanès 'L'Orient-Le Jour'.

Hezbollah va iniciar una sèrie d'atacs contra territori israelià a partir d'octubre del 2023 en suport a la causa palestina després dels atacs de Hamas i la posterior ofensiva militar israeliana sobre la Franja de Gaza. Israel va respondre el setembre del 2024 amb una invasió a gran escala del sud del Líban amb intensos bombardejos contra Hezbollah a tot el país que es va saldar amb més de 4.000 morts.

Les parts van arribar a un acord d'alto el foc el 27 de novembre del 2024 pel qual tant Israel com Hezbollah havien de retirar els seus efectius del sud del Líban, si bé l'exèrcit israelià ha mantingut cinc llocs en territori del seu país veí.

A més, ha executat diversos bombardejos argumentant que actua contra activitats de Hezbollah i que, per això, no viola l'alto el foc, si bé tant Beirut com el grup s'han mostrat crítics amb aquestes accions. Des d'aquesta data han mort almenys 149 persones, segons el recompte de mitjans libanesos. L'OLU ha confirmat 71 civils morts en aquest termini.