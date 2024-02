El CIR avisa que més de 500.000 afganesos expulsats del Pakistan s'enfronten a una greu crisi humanitària

MADRID, 10 febr. (EUROPA PRESS) -

L'ONG del Comitè Internacional per al Rescat (CIR) ha avisat que més de mig milió d'afganesos expulsats forçosament del Pakistan des del passat 15 de setembre s'enfronten a una autèntica crisi humanitària els pròxims mesos, i que podria caure en l'oblit davant la falta d'una operació internacional per protegir aquesta població.

La decisió del Pakistan té lloc en un moment en què les necessitats de la població afganesa s'estan disparant per l'aïllament internacional del règim talibà des que va tornar al poder.

El país, recorda el Comitè, acull ara mateix més de sis milions de desplaçats interns i el seu sistema sanitari està al límit.

En aquesta situació, cal afegir-hi l'ordre d'expulsió del Pakistan, una decisió molt criticada per les organitzacions d'ajuda internacionals i que el Govern pakistanès justifica com una mesura per evitar atacs terroristes al seu territori, tot després de mesos de tensions amb els governants talibans de l'Afganistan pels atacs transfronterers que Islamabad va atribuir a militants islamistes que operaven des de la banda afganesa.

"El món no es pot permetre el luxe de perdre l'atenció sobre l'Afganistan, que encara s'està recuperant de dècades de conflicte, crisi econòmica, sequera contínua i recents terratrèmols devastadors", avisa el CIR.

Pel comitè, el país "continua sent una mescla tòxica de pobresa i les conseqüències de dècades de conflicte armat han donat forma a la seva història recent com a nació".

"En un moment en què el finançament per a l'Afganistan està disminuint, necessitem urgentment que la comunitat internacional intensifiqui el suport perquè organitzacions humanitàries com el CIR puguin continuar brindant-hi refugi, aliments i atenció mèdica a aquestes comunitats vulnerables tant a l'Afganistan com al Pakistan", conclou l'organisme.