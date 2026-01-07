Cinc morts i 25 ferits en la caiguda d'un autobús per un barranc al Pakistan

STRINGER / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Arxiu
MADRID 7 gen. (EUROPA PRESS) -
Almenys cinc persones han mort i prop de 25 han resultat ferides aquest dimecres després de caure amb un autobús per un barranc als voltants de la localitat pakistanesa de Talagang, a la província del Panjab (nord), segons han confirmat els serveis d'emergència del país centreasiàtic.
El portaveu del servei Rescue 112 Chakwal, Muhammad Akram, ha detallat que l'autobús hauria caigut pel barranc cap a les 2.15 hores (hora local) quan cobria la ruta entre Rawalpindi i Bahaualpur, abans d'afirmar que havia agafat una carretera secundària a causa de la boira.
Així, ha manifestat que el conductor ha perdut el control del vehicle a l'altura de Dhoke Patan en una zona en mal estat i haurien caigut per un barranc d'uns 30,5 metres de profunditat, segons ha informat el diari pakistanès 'Dawn'. El conductor figura entre els morts.
L'incident ha tingut lloc dies després d'un altre accident de trànsit al Panjab que va deixar prop de 15 morts després de xocar frontalment un autobús i una furgoneta a la carretera que connecta les ciutats de Jhang i Faisalabad.