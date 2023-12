La cimera del clima arriba a un acord de transició per "abandonar" els combustibles fòssils

MADRID, 13 des. (EUROPA PRESS) -

Els països reunits en la cimera del clima han arribat aquest dimecres a primera hora a un acord de "transició per abandonar tots els combustibles fòssils", segons ha anunciat la presidència de la COP28 a través del seu perfil d'X, en què ha destacat el "consens per generar un canvi de paradigma" que tingui el "potencial de redefinir l'economia".

En concret, la presidència de la conferència d'Emirats Àrabs Units (EAU) ha publicat la declaració de la COP28 i poques hores després s'ha adoptat en el plenari. El document de 21 pàgines insta els països a abandonar els combustibles fòssils en els seus sistemes energètics.

El president de la COP28, Sultan Ahmed al-Jaber, s'ha referit a l'acord com un "paquet històric". "Les generacions futures potser no sabran el seu nom, però tindran un deute de gratitud amb cadascú de vostès", ha dit Al-Jaber.

El pla passa per mantenir a l'abast l'objectiu d'1,5 graus centígrads i es refereix a l'objectiu acordat internacionalment a París el 2015 de limitar l'escalfament global a 1,5 graus en comparació amb l'època preindustrial. Molts experts i ecologistes ja ho havien posat en dubte.

Més de 100 estats havien demanat anteriorment una formulació de gran abast, és a dir, una eliminació gradual. No obstant això, el text també deixa altres portes obertes, com l'ús continuat de gas i l'ús de tecnologies controvertides per emmagatzemar i capturar CO2.

Al-Jaber ha advertit que "un acord és tan bo com la seva implementació". També inclou l'objectiu de triplicar la capacitat de les energies renovables d'aquí al 2030 i duplicar el ritme d'eficiència energètica durant aquest període, a la qual cosa el G20 ja s'havia compromès.

El secretari general de l'ONU, António Guterres, també ha expressat satisfacció a través de les xarxes socials en el que ha qualificat de "moment decisiu en la lluita contra el canvi climàtic".

"És important que el resultat del balanç mundial reafirmi clarament la necessitat de limitar l'augment de la temperatura global a 1,5°C i que això requereix reduccions dràstiques de les emissions en aquesta dècada", ha argumentat Guterres.