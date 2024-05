La CIJ ordena a Israel que aturi l'ofensiva sobre Rafah

MADRID, 24 maig (EUROPA PRESS) -

La Cort Internacional de Justícia (CIJ) ha ordenat aquest divendres a Israel que aturi immediatament l'ofensiva sobre la ciutat de Rafah, al sud de la Franja de Gaza, on la situació humanitària ara mateix és "desastrosa".

En un dictamen, emès aquest divendres, el president de la cort, Nawaf Salam, ha declarat que Israel no ha aconseguit convèncer el tribunal de les mesures que diu haver adoptat per millorar la seguretat dels civils de la Franja de Gaza i, en particular, els centenars de milers desplaçats d'aquestes dues setmanes pel començament de la seva última operació a la ciutat.

Així, "Israel ha de suspendre immediatament l'ofensiva militar i qualsevol altra acció a la governació de Rafah que pugui infligir la població palestina a condicions de vida que puguin provocar la seva destrucció física, bé sigui total o parcial".

A més a més, la cort insta Israel a prendre "mesures efectives" per garantir "l'accés sense obstacles a la Franja de Gaza" de "qualsevol comissió d'investigació, missió o organisme d'investigació encarregat pels òrgans competents de l'ONU per investigar acusacions de genocidi".