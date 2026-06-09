Cepeda denuncia un pla de De la Espriella per un autoatemptat abans de la segona volta electoral

MADRID, 9 juny (EUROPA PRESS) -
El candidat del Pacte Històric a la Presidència de Colòmbia, Iván Cepeda, ha anunciat la seva intenció de denunciar davant de la Fiscalia un presumpte pla d'autoatemptat contra el seu rival en la segona volta electoral prevista pel 21 de juny, Abelardo de la Espriella.
Cepeda explica que ha estat alertat per diferents fonts sobre un suposat muntatge que tindria com a objectiu generar impacte en l'opinió pública i influir en els resultats electorals.
"Per diferents vies, se m'ha fet saber que en la campanya d'Abelardo de la Espriella s'estaria forjant un muntatge per realitzar un autoatemptat controlat del candidat amb el propòsit d'incidir en els resultats definitius de l'elecció", ha explicat Cepeda a xarxes socials.