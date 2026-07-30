Centenars de persones arriben nedant a Ceuta des del Marroc amb una multitud esperant a l'altre costat de la frontera

GABRIELA SARDÁ/EUROPA PRESS
MADRID 30 jul. (EUROPA PRESS) -
Centenars de persones d'origen magrebí han arribat al llarg d'aquest dilluns al matí a Ceuta des del Marroc, nedant i per l'espigó, i una multitud està esperant a l'altre costat de la frontera per poder entrar a la ciutat autònoma de la mateixa manera. Aquesta darrera setmana ja ho han fet més de 2.000 migrants.
La Guàrdia Civil està desplegada a la frontera sud per frenar el flux d'entrades. La Delegació del Govern central ha assegurat que la Gendarmeria marroquina està col·laborant. No obstant això, fonts de l'institut armat a la ciutat asseguren que l'ajuda és superficial i no aconsegueix contenir la pressió.
El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciat que aquest divendres es traslladarà a Ceuta per conèixer la situació de primera mà juntament amb el president de la ciutat, Juan Vivas, i el delegat del Govern central, Miguel Ángel Pérez Triano.