MADRID 17 nov. (EUROPA PRESS) -
Centenars de milers de persones --146.000 segons les autoritats franceses, 500.000 d'acord amb els sindicats-- han sortit aquest dimarts als carrers a diverses ciutats del país en una nova mobilització acompanyada d'una vaga, aquesta vegada convocades pels funcionaris.
El ministeri de l'Interior ha xifrat en 146.000 el nombre de manifestants en tot el país, inclosos 28.000 a la capital francesa, la marxa de la qual ha començat les 14.00 hores (hora local) i ja ha arribat fins la cèntrica plaça d'Itàlia.
Aquests números contrasten amb els de la General del Treball (CGT) francesa, que assegura són més de 500.000 les persones que s'han manifestat aquest dimarts en tot el territori peninsular francès, 175.000 d'elles solament a París.
També s'han registrat protestes en ciutats com Marsella, Lió, Nantes, Tolosa de Llenguadoc, Perpinyà o Reims, amb presència d'uns altres col·lectius com a estudiants i pensionistes.
Respecte a la vaga, d'acord amb una estimació de les autoritats, solament un 2,59% de l'administració estatal ha secundat l'atur, mentre que en el cas del sector públic a nivell de regions i departaments es tracta d'un 1,96%, i quant a sanitaris el percentatge de professionals públics que ha recolzat la vaga ha assolit el 3,93%.
En tot cas, apunta el Ministeri d'Acció i Comptes Públics, són xifres parcials.
Els manifestants reclamen millores salarials i polítiques per fer front a l'elevat cost de la vida. El Govern francès va anunciar la setmana passada un augment del salari mínim --i dels sous dels funcionaris-- que suposarà, d'acord amb l'agència de notícies Bloomberg, un cost addicional per a les arques públiques del voltant de 1.000 milions d'euros.