Centenars de milers de manifestants protesten a Istanbul contra l'empresonament del líder opositor turc

MADRID 29 març (EUROPA PRESS) -

Centenars de milers de persones s'han concentrat aquest dissabte al barri de Maltepe, a la part europea d'Istanbul, per protestar per la detenció del líder opositor Ekrem Imamoglu, acusat de delictes de corrupció en el que l'oposició denuncia com un procés polític infundat.

L'acte ha estat convocat pel Partit Republicà del Poble (CHP), el partit d'Imamoglu, i secundat per altres formacions minoritàries de l'oposició, com el Partit de la Llibertat i la Solidaritat (SOL) o les Forces Obreres per la Pau i i la Democràcia d'Istanbul, coalició en la qual participa el Partit Popular per la Igualtat i la Democràcia (DEM).

"No hi ha salvació indiviual. O tots o cap!" o "Justícia, llei, justícia!", han estat algunes de les consignes corejades per la multitud, segons recull el diari turc 'Birgün' en la seva edició digital.

Imamoglu, elegit candidat presidencial del CHP el cap de setmana passat, ha seguit l'acte des de la presó de Silivri. "La joventut està dient a Recep Tayyip Erdogan (el president turc), que respecti els ciutadans i no atempti contra la voluntat de la gent, però Erdogan fa oïdes sordes a aquestes veus", ha apuntat en una intervenció en vídeo generada amb intel·ligència artificial a partir del text del dirigent polític.

"Volen sotmetre el nostre poble. No ho aconseguiran. No ho aconseguiran!", ha etzibat abans de referir-se a les acusacions contra ell: "No he comès cap delicte. No lamento el que he fet com a alcalde (d'Istanbul), sinó que estic orgullós. He superat 48 investigacions administratives i 51 investigacions personals", ha argüït. "Soc l'alcalde d'un municipi que ha estat investigat 1.300 vegades per institucions estatals en sis anys i ha estat absolta a totes", ha afegit.

"La separació ha acabat. La nació està unida contra l'opressor i contra l'opressió. La nació està unida en la voluntat d'acabar amb aquesta foscor", ha etzibat. "Compliré amb el deure que m'ha donat la nació en qualsevol circumstància, a costa de la meva vida", ha afegit.

Entre els manifestants del DEM s'han vist pancartes amb lemes com "Defensem junts Istanbul" i consignes semblants i d'altres com "Espatlla amb espatlla contra el feixisme".

També ha participat en l'acte l'esposa d'Imamoglu, Dilek Imamoglu, o la seva mare, Hava Imamoglu, que han promès des del faristol que "tot anirà molt bé".

El passat 23 de març, la justícia turca va emetre una ordre de presó provisional contra Imamoglu, que ha estat acusat de corrupció i presumptes vincles amb el terrorisme i s'ha convertit en el principal rival del president Erdogan de cara a les pròximes eleccions presidencials, previstes per al 2028.