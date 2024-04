Centenars de milers d'argentins es manifesten a Buenos Aires en favor de la universitat pública

Els organitzadors xifren en 500.000 els assistents a la protesta, mentre que la Policia els situa entorn dels 150.000

Centenars de milers de persones s'han manifestat aquest dimarts a Buenos Aires, la capital de l'Argentina, en favor de la universitat pública i contra la falta de finançament d'aquests centres per part del Govern de l'ultraliberal Javier Milei en el que s'ha convertit en la mobilització més gran en contra seu fins al moment.

A la manifestació han assistit partits polítics opositors, sindicats i organitzacions socials, inclosos líders i alts càrrecs dels mateixos, i que va acabar a la Plaça de Maig, davant la Casa Rosada, seu del Govern.

Mentre que la Policia ha xifrat en 150.000 els assistents, els organitzadors de la protesta han assegurat que han estat més de mig milió; a la ciutat de Còrdova han protestat més de 50.000 persones, i a Mendoza, uns 20.000, si bé hi ha hagut altres mobilitzacions "massives" a Mar de Plata i a Rosario, segons el diari argentí 'Clarín'.

Les mobilitzacions, que han tingut lloc sense incidents, han estat convocades pel Consell Interuniversitari --integrat per representants dels consells directius de les 66 universitats públiques--, el Front Sindical d'Universitats Nacionals i la Federació Universitària Argentina.

"Arribem a març del 2024 amb un pressupost de despeses a valors de setembre del 2022. L'increment del 70 per cent d'aquestes partides, disposat pel mes de març i encara no abonat, més el recent anunci, en el marc d'aquesta convocatòria, d'un 70 per cent addicional, constitueixen un al·licient encara insuficient ja que la inflació va ser d'un 300 per cent en el mateix període de temps", han comunicat els convocants.

Aquestes protestes s'han convocat sota el mandat de Milei, qui assegura que les universitats públiques "adoctrinen" i va arribar a posar en dubte la transparència en matèria financera de les mateixes després d'assegurar que no se sotmeten a auditories.