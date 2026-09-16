Centenars d'estudiants de la Universitat de Morelos marxen demanant justícia per a Claudia Tacoronte

MADRID, 16 set. (EUROPA PRESS) -
Centenars d'estudiants de la Universitat Autònoma de l'Estat de Morelos (UAEM), a Mèxic, han sortit a protestar aquest dimarts pels carrers de Cuernavaca, capital de l'estat, per reclamar justícia per l'assassinat de l'estudiant canària assassinada a Mèxic, Claudia Tacoronte, i demanar mesures al govern regional per frenar la violència masclista i contra estudiants a Morelos.
Corejant lemes com "el govern no em cuida, em cuiden les meves amigues", i "es mata a estudiants en la cara de la gent", centenars d'estudiants, homes i dones, han marxat per la ciutat junt amb alumnes de l'Institut Nacional de Salut Pública (INSP), que s'han unit a la manifestació amb similars reclamacions, segons ha recollit el diari 'El Sol de Cuernavaca'.
Els manifestants han entrat a la Plaça d'Armes, on es troba la seu del govern regional, malgrat les tanques col·locades per impedir l'accés. Allí han col·locat un altar amb el rostre de Claudia Tacoronte, espelmes i flors.