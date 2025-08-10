El celler Molí de Parellada rebutja "tirar la tovallola" amb els EUA malgrat els aranzels

Buscarà clients nous al país nord-americà el 2026
BARCELONA, 10 ago. (EUROPA PRESS) -
El celler Molí de Parellada, amb seu a Torrelavit, a la comarca de l'Alt Penedès (Barcelona), és una de les més de 3.000 empreses catalanes que exporten als Estats Units (EUA) i que es veuen afectades per l'aplicació dels aranzels, però es nega a "tirar la tovallola" i buscarà clients nous en aquest país el 2026.
Ho ha explicat en una entrevista a Europa Press la copropietària de la companyia, Júlia Rosa, que apunta que aquesta empresa d'origen familiar produeix mig milió d'ampolles de cava a l'any, de les quals un 90% es destinen a exportacions i, d'aquest 90%, el 66% es dirigeix als Estats Units, un mercat en el qual es va introduir el 2010.
"La crisi aranzelària ens toca de ple: els Estats Units són el nostre principal mercat", lamenta la copropietària del celler, que comercialitza al país nord-americà les seves tres marques de cava: Mercat, Clos La Soleya i El Xamfrà.
Recorda que quan es van anunciar els aranzels per primera vegada, els seus clients van detenir una operació i van haver de frenar en el Port de Barcelona l'enviament d'un vaixell cap als Estats Units amb unes 10.800 ampolles.
L'embarcació finalment va poder partir arran de la treva de 90 dies per part de l'administració de Donald Trump.
NOUS HORITZONS
Des de fa un parell d'anys, el Molí de Parellada ha intensificat l'organització de viatges i missions comercials a Àsia i Àfrica per diversificar la seva clientela.
"Recentment, hem explorat comprats com Taiwan, Singapur, Corea del Sud, Nigèria i Ghana", detalla Rosa.
UN PROCÉS "LENT"
No obstant això, apunta que tancar acords amb altres països és "un procés lent" i estima que les possibles sinergies amb altres mercats poden veure la llum a finals d'aquest any o a principis del 2026.
De fet, sosté que el Japó, el segon mercat on més exporten, també és exigent malgrat compartir diversos anys de relacions comercials: "Sempre vol assegurar-se que el producte i el procés sortiran bé", diu.
CONTINUAR CREIXENT ALS EUA
La recerca de nous aliats comercials, no obstant això, no impedeix que la companyia elimini les seves aspiracions de continuar creixent als Estats Units.
"De cara a l'any vinent, tenim previst buscar més clients als Estats Units perquè no tirem la tovallola", ha subratllat.