La CEDEAO posposa una reunió a Ghana sobre el possible desplegament d'una força regional al Níger

MADRID, 12 ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Econòmica d'Estats de l'Àfrica Occidental (CEDEAO) ha posposat una reunió dels caps d'Estat Major que s'anava a celebrar aquest dissabte a la capital de Ghana, Acra, sobre la possible intervenció militar de l'organisme regional al Níger després del cop d'Estat perpetrat al país.

S'esperava que la trobada, que tenia per objectiu concretar els detalls del possible desplegament d'una força regional per recuperar l'ordre constitucional al país, fos aquest dissabte, si bé és probable que finalment tingui lloc a principis de la setmana vinent, ha recollit Radio France Internationale.

Això es produeix després que milers de manifestants es van citar divendres a la tarda als carrers de la capital nigerina, Niamey, per protestar contra les accions de la CEDEAO, a més de contra França, ha recollit l'agència de notícies ANP.

El cap de la junta militar instaurada al Níger després del cop d'Estat, Abdourahmane Tchiani, va encapçalar la vigília la primera reunió del nou Govern, remodelat en els últims dies malgrat les crides internacionals de restitució del president deposat, Mohamed Bazoum, que continua empresonat a Niamey.

La junta prossegueix així amb la seva activitat després que els líders de la CEDEAO, reunida d'urgència a Nigèria, van acordar l'activació d'una força regional que, arribat el cas, podria intervenir militarment al Níger. El bloc no descarta aquesta possibilitat, si bé ara com ara sosté que intentarà esgotar totes les vies diplomàtiques.

Fa més de dues setmanes, un grup de militars liderat per Tchiani, antic cap de la Guàrdia Presidencial, va destituir Bazoum. El Níger ha viscut quatre --ara cinc-- cops d'Estat més des que es va independitzar el 1960 de França, a banda de diversos intents frustrats, l'últim dels quals el 2021, dies abans que l'ara derrocat president assumís el càrrec.