La CEDEAO dona als colpistes nigerins set dies per renunciar i no descarta l'ús de la força

MADRID, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

Els caps d'Estat i de Govern de la Comunitat Econòmica d'Estats d'Àfrica Occidental (CEDEAO) han suspès totes les relacions amb el Níger després del cop d'estat del passat dimecres, i ha avisat als colpistes que tenen un termini de set dies per restaurar l'ara derrocat Mohamed Bazoum com a president del país o, en cas contrari, prendran mesures addicionals entre les quals no descarten l'ús de la força.

"En el cas que les exigències de la CEDEAO no es vegin complertes d'aquí a una setmana, prendrem totes les mesures necessàries per restaurar l'ordre constitucional al Níger. Les mesures podrien incloure l'ús de la força", ha avisat en la seva declaració final el president de la Comissió de la CEDEAO, Omar Alieu Touray.

A aquest efecte, els ministres de Defensa i caps de l'exèrcit dels països membres protagonitzaran aviat una cimera d'emergència per planificar l'estratègia a seguir, ha afegit.

L'organisme regional africà ha celebrat aquest diumenge una cimera d'emergència a Abuja (Nigèria) després de l'aldarull de dimecres dirigit pel cap de la Guàrdia Presidencial, el general Abdourahmane Tchiani.

En les seves conclusions, la CEDEAO anuncia en termes generals que suspèn els llaços amb el Níger, autoritza l'ús de la força si el president, a qui declara com a ciutadà sota segrest, no és restituït en el termini d'una setmana, i imposa sancions financeres i de viatge contra els líders militars.

Així mateix, la CEDEAO també ha declarat l'espai aeri del Níger tancat als vols internacionals, a banda de la clausura de les fronteres terrestres amb el país i la congelació de tots els actius del país a bancs afins a l'organisme panregional.