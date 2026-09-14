La CDU de Merz s'imposa en les municipals a la Baixa Saxònia, amb l'AfD en tercer lloc

HANNOVER (ALEMANYA), 14 (DPA/EP)
La Unió Cristianodemòcrata (CDU) del canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, s'ha imposat en les municipals de diumenge a l'estat federat de la Baixa Saxònia, on l'AfD ha quedat en tercer lloc, una setmana després de l'aclaparadora victòria del partit ultradretà a Saxònia-Anhalt.
Segons els resultats preliminars, la CDU ha obtingut el 27,2% dels vots, seguida del Partit Socialdemòcrata (SPD), soci menor de la coalició de govern a Berlín, amb el 24,6% dels sufragis, tal com ha recollit l'agència alemanya de notícies DPA.
Per la seva banda, l'AfD ha obtingut el 15,9% dels vots --el seu millor resultat en unes municipals a la Baixa Saxònia, on el 2021 van aconseguir un 4,6% dels sufragis--, seguida dels Verds, amb el 14,1%; Die Linke amb el 6% i el Partit Liberal (FDP) amb el 3,7%.
Malgrat la victòria, la CDU ha registrat una baixada de suports, ja que en els comicis del 2021 va tenir un 31,7% dels vots, per davant l'SPD, que va obtenir un 30% dels sufragis. Els Verds també han patit una caiguda, amb un 1,8% menys que fa cinc anys.
La participació en aquestes eleccions --en les quals hi havia en joc 29.501 escons de 2.182 concells municipals, a més de 395 alcaldies, presidents de districte i el president regional-- ha estat del 64,6%, la qual cosa representa un augment significatiu respecte al 57% del 2021.
La votació ha tingut lloc una setmana abans de les eleccions a la Cambra de Diputats de Berlín i al parlament regional de Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'atenció estarà centrada en l'equilibri de forces entre la coalició de la CDU i l'SPD i l'auge de l'AfD.