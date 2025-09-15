La CDU de Merz guanya les eleccions locals de l'estat més poblat d'Alemanya

El partit del canceller celebra la victòria però mostra preocupació per l'avanç d'AfD
DÜSSELDORF, 15 set. (EP/DPA) -
La Unió Cristianodemòcrata (CDU) ha esdevingut el partit més votat en les eleccions locals del Rin del Nord-Westfàlia, l'estat més poblat d'Alemanya, segons les primeres projeccions de la cadena pública WDR, que col·loquen el partit del canceller, Friedrich Merz, com el guanyador dels comicis amb més d'un terç dels vots emesos.
La CDU lideraria així els resultats electorals amb el 33,7 per cent dels vots, seguit pel Partit Socialdemòcrata (SPD), amb un 22,1 per cent, i d'Alternativa per a Alemanya (AfD), en tercer lloc amb prop del 15 per cent dels vots, que aproximadament triplica el seu suport a l'estat occidental en comparació amb fa cinc anys.
Així mateix, els Verds han caigut gairebé set punts percentuals fins al 13,1 per cent, mentre que el Partit Demòcrata Lliure (FDP) n'ha perdut dos, amb el 3,5 per cent dels vots. Per contra, Die Linke ha millorat un punt i mig els seus resultats, amb un 5,5 per cent.
Segons la WDR, la participació ha estat del 58,5 per cent, significativament superior a les eleccions locals del 2020 (51,9 per cent).
LA CDU CELEBRA LA VICTÒRIA PERÒ MOSTRA PREOCUPACIÓ PER L'AFD
El líder parlamentari de la CDU, Jens Spahn, ha afirmat que els resultats reforcen tant el partit regional com la coalició federal de Merz. "El bon resultat al Rin del Nord-Westfàlia és la recompensa a la bona feina sobre el terreny. Però també suposa un impuls per a la coalició a Berlín", ha declarat Spahn a l'agència de notícies alemanya DPA.
Així mateix, el primer ministre de l'estat, Hendrik Wüst, també de la CDU, ha expressat preocupació per l'auge de l'AfD, ja que el partit d'extrema dreta gairebé ha triplicat el seu percentatge de vots en comparació amb fa cinc anys.
"Aquest resultat ens ha de fer reflexionar i no ens permet dormir tranquils, ni tan sols al meu partit, que ha guanyat les eleccions de manera tan clara", ha subratllat Wüst a ARD, en què ha advertit que l'avanç de l'AfD suposa un problema per a la coalició federal de Merz.