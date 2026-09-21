La CDU de Merz celebra una reunió de crisi després dels darrers revessos electorals a Alemanya

Bernd Elmenthaler / Zuma Press / Europa Press
BERLÍN 21 set. (DPA/EP) -
La Unió Cristianodemòcrata (CDU) d'Alemanya celebra aquest dilluns una reunió de crisi per abordar els darrers revessos electorals a diversos estats federats, inclòs el de diumenge a Mecklenburg-Pomerània Occidental --on per primera vegada el partit no va aconseguir entrar en un parlament regional--, amb totes les mirades posades en el canceller, Friedrich Merz.
L'ultradretà Alternativa per a Alemanya (AfD) ha guanyat les eleccions a Mecklenburg-Pomerània Occidental, la seva segona victòria en un land en amb prou feines dues setmanes, després del triomf a Saxònia-Anhalt, mentre que a Berlín la CDU ha perdut l'alcaldia davant Die Linke.
Els resultats han agreujat el descontentament amb el lideratge de Merz, que ha tingut dificultats per tirar endavant reformes econòmiques, sanitàries i socials impopulars considerades crucials per reactivar la feble economia, fet ue ha provocat crides a favor de la seva dimissió.
Després de les primeres projeccions en les eleccions de diumenge, Merz va reconèixer davant les càmeres que el resultat de la CDU a Mecklenburg-Pomerània Occidental, el pitjor de la seva història en unes eleccions regionals, havia estat "un desastre", però va assegurar que continuarà al càrrec i també amb la seva impopular agenda de reformes.
Així, el vicepresident de la CDU, Karl-Josef Laumann, ha destacat aquest dilluns en arribar a la seu del partit a Berlín que "la direcció està amb el canceller", abans de considerar fonamental "deixar clar en la situació actual que tenim un govern que continuarà al càrrec".
Catarina dos Santos-Wintz, secretària general del bloc parlamentari de la CDU i el seu partit germà bavarès, la Unió Social Cristiana de Baviera (CSU), també ha mostrat "confiança" en Merz, mentre que la ministra de Família, Karin Prien, ha reconegut que els resultats demostren que al seu partit "li falta empatia" per entendre els problemes de la població.
"Les coses han de canviar. En hem de prendre seriosament les inquietuds legítimes de moltes persones, clarament també a l'hora d'abordar les reformes", ha ressenyat Prien, que a més és vicepresidenta de la CDU, en unes declaracions concedides a l'emissora alemanya Deutschlandfunk. "El canceller sap que haurà de canviar", ha resolt.
Per la seva banda, Matthias Miersch, líder del grup parlamentari del Partit Socialdemòcrata (SPD), soci minoritari de la coalició de govern de Merz, també ha reclamat més empatia a l'hora d'aplicar les reformes previstes, defensades en tot moment per Merz.
"En aquests moments, les reformes consisteixen principalment en retallades", ha explicat a la televisió pública ARD. "Això és el que ara també hem d'aconseguir a Berlín: tirar endavant i aplicar realment les reformes, però amb empatia", ha dit, tal com ha recollit l'agència DPA.