La Casa Blanca publica una carta del metge de Biden sobre les seves proves anuals

El doctor de Biden nega que el president hagi anat a un neuròleg al marge de les seves proves anuals

MADRID, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha publicat una carta del metge del president nord-americà, Joe Biden, arran de les repetides preguntes sobre l'estat de salut del mandatari i si les suposades visites d'un especialista en la malaltia de Parkinson implicaven precisament el candidat a la reelecció en els comicis del pròxim mes de novembre, enmig de les especulacions sobre la seva edat i el seu estat físic.

La portaveu de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha afirmat en una conferència de premsa que el president no està rebent cap tractament per al Parkinson davant les reiterades preguntes dels periodistes després que el registre de visites publicat per 'The New York Times' i 'The New York Post' indica que Kevin Cannard, expert en aquesta malaltia, ha visitat la residència presidencial vuit vegades durant l'últim any.

"Ha estat tractat el president per Parkinson? No. Està sent tractat per Parkinson? No. Està prenent medicació per al Parkinson? No", ha manifestat Jean-Pierre, qui no obstant això ha rebutjat confirmar les visites del metge a la Casa Blanca per "motius de seguretat".

Jean-Pierre ha ressaltat que Biden visita un neuròleg quan es fa les proves mèdiques anuals. "Cada vegada que té proves mèdiques, ha de veure un neuròleg. Això respon a la pregunta", ha manifestat, abans d'incidir que les autoritats "no poden compartir el nom" dels metges que van a la Casa Blanca, "bé sigui un dermatòleg o un neuròleg".

Posteriorment, la Casa Blanca ha publicat una carta del metge personal de Biden, Kevin O'Connor, en la qual afirma que té permís del president i de Cannard per donar detalls sobre aquestes visites per ser més "precís" i especifica que "Cannard va ser l'especialista en neurologia que va examinar Biden en les proves mèdiques anuals".

O'Connor destaca que Cannard "ha estat expert en neurologia de la unitat mèdica de la Casa Blanca des del 2012" i destaca que "les conclusions (de Cannard) s'han publicat cada vegada que s'ha emès els resultats de les proves físiques anuals del president". "El president Biden no ha vist cap neuròleg al marge de les seves proves anuals", reitera.

Finalment, O'Connor subratlla que Cannard ha estat "veient pacients a la Casa blanca des de fa una dècada" i afegeix que ha fet visites regulars a la unitat mèdica de la Casa Blanca "en suport a milers de membres actius destinats en les operacions de la Casa Blanca".