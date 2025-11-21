La Casa Blanca nega que Trump busqui executar a demòcrates que van demanar a militars desobeir ordres il·legals

MADRID, 21 nov. (EUROPA PRESS) -
La Casa Blanca ha negat aquest dijous per la nit que el president nord-americà, Donald Trump, busqui l'execució dels legisladors demòcrates que van demanar als membres de les Forces Armades nord-americanes que rebutgessin qualsevol ordre "il·legal" per part de les autoritats, si bé ha reiterat que el seu comportament "potser sigui punible per llei".
Així ho ha dit el seu portaveu, Karoline Leavitt, en una roda de premsa en la qual ha criticat que "molts en aquesta sala volen parlar de la resposta del president, però no del que ho va portar a respondre d'aquesta manera".
En aquesta línia, ha acusat als congressistes demòcrates de "conspirar per orquestrar" en un vídeo dirigit als militars en exercici, "encoratjant-los a desobeir les ordres legítimes del president" i, tot i que ha negat que el mandatari busqui la pena de mort per a ells, ha considerat que l'enregistrament "potser sigui punible per llei".