La Casa Blanca nega una desavinença entre Trump i Hegseth per una suposada ocultació d'escassetat de municions

Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP
MADRID, 6 ago. (EUROPA PRESS) -
La Casa Blanca ha negat una desavinença entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i el secretari de Defensa, Pete Hegseth, a qui el mandatari hauria recriminat, segons 'The Washington Post', que no se li hagués informat correctament sobre una greu escassetat de munició que amenaçaria amb limitar les opcions militars en la guerra contra l'Iran.
"Vaig estar a Camp David amb el president Trump i el secretari Hegseth. Això, literalment, mai va ocórrer, i així l'hi hem dit al 'Washington Post' en repetides ocasions", ha declarat en xarxes la portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, qui ha descrit la notícia com una "història de merda venuda a molts mitjans per algú que, clarament, busca desacreditar al secretari" de Defensa.
Al fil, ha asseverat abans de titllar la notícia com a "falsa" que, "per desgràcia per a ells, el president aprecia molt al secretari i creu que està fent un treball magnífic".