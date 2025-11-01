La Casa Blanca imposa noves restriccions d'accés als periodistes acreditats

MADRID 1 nov. (EUROPA PRESS) -
La Casa Blanca ha informat aquest divendres que la premsa tindrà restringit l'accés a la denominada Sala 140 de l'Ala Oest de l'edifici governamental que està situada junt al Despatx Oval, per a això requeriran d'una "cita prèvia" que ha de ser aprovada pels responsables de comunicació del Govern del president d'Estats Units, Donald Trump.
El canvi en la política d'accés dels periodistes està justificat, segons la Casa Blanca, per motius de seguretat. Al·leguen que el personal de comunicació gestiona "habitualment informació sensible" a causa que ara també dirigeixen les informacions relacionades amb la seguretat nacional.
"Per protegir aquesta informació i mantenir la coordinació entre el personal del Consell de Seguretat Nacional i el personal de comunicacions de la Casa Blanca, els membres de la premsa ja no tenen permès l'accés a la Sala 140 sense autorització prèvia mitjançant cita amb un membre autoritzat del personal de la Casa Blanca", han indicat les autoritats nord-americanes en un comunicat.
D'aquesta manera, els periodistes hauran de passar un tràmit més, que pugues fins i tot ser denegat, per accedir a persones com el director de comunicacions de la Casa Blanca, Steven Cheung, o la portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a els qui denominen "premsa superior".
Aquest nova escomesa contra la premsa s'uneix a la decretada pel secretari de Defensa, Pete Hegseth, amb la política de mitjans del Pentàgon. Sota el nou reglament engegat a mitjans d'octubre, els periodistes poden ser considerats "un risc per a la seguretat" amb prou feines sol·licitar informació sensible al personal del Departament de Defensa, una activitat freqüent davant de la inexistència de rodes de premsa rutinàries.
Els reporters de la gran majoria dels mitjans de comunicació es van negar a signar aquesta política --mitjans com ABC News, NBC News, CBS News, CNN, Associated Press, Reuters o Bloomberg--, per la qual cosa cap dels principals diaris o cadenes de televisió estan presents de manera permanent al Pentàgon.