La Casa Blanca confirma que no hi haurà aviat una reunió Trump-Putin

MADRID 21 oct. (EUROPA PRESS) -
La Casa Blanca ha confirmat aquest dimarts que no es preveu per a les properes setmanes la reunió entre els presidents dels Estats Units i de Rússia, Donald Trump i Vladimir Putin, després que les últimes hores el Kremlin ja rebaixés expectatives afirmant que "cal una preparació seriosa".
La notícia ha estat confirmada per un funcionari de la Casa Blanca a l'agència Bloomberg i arriba un dia després que els responsables de la diplomàcia russa i la nord-americana, Sergei Lavrov i Marco Rubio, destaquessin la "constructiva" conversa que van mantenir sobre els preparatius de la reunió.
Els comunicats de Washington i Moscou sobre aquesta conversa van ser més moderats que Trump, que, després de parlar amb Putin per telèfon fa una setmana, va dir que el tornaria a veure "en unes dues setmanes", mentre que Rubio i Lavrov ho farien "molt ràpid".
Trump i Putin van pactar reunir-se a Budapest per "posar fi" a la guerra, poc abans de la visita de divendres del president ucraïnès, Volodimir Zelenski, a la Casa Blanca, d'on es va anar sense els míssils Tomahawk amb què creu que pot canviar el rumb del conflicte.
La reunió de Budapest seria la segona entre els dos líders des que Trump va tornar a la Casa Blanca amb la promesa d'acabar amb la guerra en 24 hores, després de la cimera d'agost, a Anchorage (Alaska), sense que sortís d'ella cap tipus de compromís per posar fi a la guerra.