La Casa Blanca confirma l'enviament de 3.000 soldats nord-coreans a Rússia

MADRID 24 oct. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha confirmat aquest dimecres el desplegament de 3.000 militars nord-coreans a centres d'entrenament militar de l'est de Rússia i ha afirmat que, en cas que decideixin unir-se a les forces armades russes que estan lluitant a Ucraïna, seran "objectius militars legítims".

"Si es despleguen per lluitar contra Ucraïna, seran un blanc lícit. Són objectius justos. Els militars ucraïnesos es defensaran dels nord-coreans de la mateixa manera que es defensen dels russos. Així que la possibilitat que hi hagi soldats nord-coreans morts o ferits lluitant contra Ucraïna serà absolutament real si es despleguen (...) Seran objectius militars legítims", ha dit en una conferència de premsa.

Kirby ha explicat que entre principis i mitjans d'octubre, Pyongyang ha traslladat pel cap baix 3.000 militars a l'est de Rússia en un vaixell des de Wonsan fins a Vladivostok. Des d'allà, han viatjat a diversos centres d'entrenament militar russos a l'est de Rússia, on actualment rebrien instrucció. "Encara no sabem si aquests soldats entraran en combat amb l'exèrcit rus, però és una probabilitat segura, sens dubte molt preocupant", ha manifestat.

Entre les possibilitats que analitzen les autoritats nord-americanes hi ha l'opció que, després de completar l'entrenament, els militars nord-coreans viatgin a l'oest de Rússia i posteriorment entrin en combat contra l'exèrcit ucraïnès. No obstant això, Kirby ha assenyalat que en proporcionarà més detalls en els pròxims dies, ja que actualment estan monitoritzant la situació.

"Si els soldats nord-coreans entren en combat, demostraria la creixent desesperació de Rússia, que està patint baixes extraordinàries al camp de batalla dia rere dia, però el president (rus, Vladímir) Putin sembla decidit a continuar aquesta guerra", ha sostingut.

En aquest sentit, ha considerat que "si Rússia es veu obligada a recórrer a Corea del Nord per obtenir mà d'obra, això seria un senyal de feblesa, no pas de fortalesa, per part del Kremlin". "També demostraria un nivell sense precedents de cooperació militar directa entre Rússia i Corea del Nord amb implicacions de seguretat a Europa, a més de l'Indus-Pacífic", ha afegit.

Aquest enviament de tropes respondria a la signatura de l'acord entre Corea del Sud i Rússia, un tractat que inclou una clàusula de mútua defensa en cas d'agressió per part de tercers. Les converses que van desembocar en aquest pacte haurien començat quan Serguei Xoigú, secretari del Consell de Seguretat de Rússia, va visitar Corea del Nord al setembre.