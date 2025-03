La Casa Blanca assegura que "diversos líders" houthis han mort durant la nova operació militar d'EUA al Iemen

L'assessor presidencial Mike Waltz incideix que els atacs també són un missatge per a l'Iran: "Totes les opcions estan sobre la taula"

MADRID, 16 març (EUROPA PRESS) -

L'assessor de Seguretat Nacional dels Estats Units, Mike Waltz, ha anunciat aquest diumenge la mort de "diversos líders" de la insurrecció houthi del Iemen durant les primeres hores de la nova operació militar desencadenada aquesta nit per l'exèrcit nord-americà contra el moviment armat.

En unes declaracions a la cadena nord-americana ABC, Waltz va descriure l'operació com una "resposta aclaparant" a la campanya dels insurgents contra la navegació al mar Roig que "va tocar diversos dels seus líders i va acabar amb ells".

El moviment houthis encara no ha informat de la mort de cap líder i denunciat contra que els atacs d'aquesta passada nit han aconseguit exclusivament zones civils amb un saldo provisional de víctimes de 31 morts i 101 ferits.

Waltz va insistir que l'operació també és un "missatge" dirigit a l'Iran, principal aliat de la insurrecció houthi. "Espero que hagin entès el missatge amb nitidesa, perquè totes les opcions estan sobre la taula", ha avisat.

Aquest atac té lloc en un moment en què l'Iran deliberava sobre una carta enviada per Trump al líder suprem de l'Iran, l'aiatol·là Ali Khamenei, en què recomanava al religiós que es reincorporés a les converses o en cas contrari adoptaria "mesures militars", finalment concretades aquest dissabte en l'operació contra els houthis.

L'Iran ja havia manifestat el seu rebuig a les formes del president nord-americà, al qual van recordar que la seva decisió d'abandonar l'acord nuclear internacional el 2018 va fer descarrilar un pacte històric que va reincorporar tres anys abans a la república islàmica als mercats internacionals a canvi de buidar els dubtes sobre la naturalesa pacífica del seu programa nuclear. Trump va abandonar un pacte acordat pel seu predecessor, Barack Obama, després de denunciar la seva ineficàcia.

"No podem tenir un món on els aiatol·làs tenen el dit sobre un botó nuclear", ha insistit Waltz, "i totes les opcions estan sobre la taula per garantir que no passi".