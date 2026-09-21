Carney i Macron segellen una aliança per blindar la cooperació en seguretat, energia i defensa

Adrian Wyld / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 21 set. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre canadenc, Mark Carney, i el president francès, Emmanuel Macron, han mantingut aquest diumenge una trobada a Sant Pierre i Miquelon, durant la visita del cap del Govern canadenc a l'arxipèlag, en una reunió centrada en la seguretat, l'economia, l'energia i la defensa i la cooperació tecnològica entre tots dos països.
Carney i Macron han posat en relleu la solidesa de les relacions històriques que mantenen el Canadà i França i han coincidit en la necessitat d'ampliar la seva cooperació davant d'un escenari internacional marcat per una creixent fragmentació i per nous desafiaments per a la seguretat.
Referent a això, tots dos mandataris han plantejat com a objectius comuns reforçar la capacitat de resistència de les seves societats i consolidar la prosperitat i la seguretat a banda i banda de l'Atlàntic, segons un comunicat compartit per l'oficina del primer ministre canadenc després de la trobada.