Carney liderarà un govern en minoria al Canadà després de quedar-se a tres escons de la majoria absoluta

El primer ministre del Canadà i candidat pel Partit Liberal, Mark Carney, liderarà un govern en minoria després de les eleccions legislatives celebrades dilluns al país nord-americà, en quedar-se a tan sols tres escons de la majoria absoluta al Parlament canadenc.

La Comissió Electoral del Canadà ha indicat després de l'escrutini que els liberals han aconseguit 169 escons dels 172 per tenir majoria, després d'obtenir el 43,7 per cent dels sufragis. En segon lloc se situa el Partit Conservador, amb 144 seients i el 41,3 per cent dels suports.

També han aconseguit escons el Bloc Quebequès, que tindrà 22 diputats, el socialdemòcrata Nou Partit Democràtic (NPD) comptarà amb set legisladors, i el Partit Verd que ha aconseguit un seient. La resta de formacions polítiques s'han quedat fora de la cambra baixa.

Cal dir que tant els liberals com els conservadors han millorat els seus resultats respecte al 2021, mentre que el Bloc Quebequès, el NDP i els Verds els han empitjorat. De fet, el líder del partit socialdemòcrata va anunciar la dimissió després de perdre el seu escó.

Per la seva banda, Carney va prometre governar per a tots els canadencs, mentre que el líder conservador, Pierre Poilievre, va reconèixer la seva derrota i va recalcar que no abandonarà el càrrec i "farà la seva feina per fer que el govern passi comptes".