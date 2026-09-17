Carney diu que "Europa i el Canadà són més forts junts" però descarta "un tercer bloc"

Veu l'aliança Canadà-UE com "un far per a altres democràcies" i l'inici d'un nou "ordre mundial just, estable i pròsper"
BRUSSEL·LES, 17 set. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre del Canadà, Mark Carney, ha defensat aquest dijous que "Europa i el Canadà són més forts junts" i ha apostat per aprofundir en l'aliança amb la Unió Europea per reforçar la seva autonomia estratègica, tot i que ha descartat que aquest acostament pretengui convertir-los en un nou "bloc" de poder que rivalitzi amb els Estats Units i altres grans potències.
Així ho ha dit durant un discurs aquest dijous al Parlament Europeu, reunit a Estrasburg (França), l'endemà que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, proposés que el Canadà esdevingui "el primer membre associat" de la Unió Europea, com a part d'una nova etapa en les relacions bilaterals --un estatus que no existeix al bloc i que va crear sorpresa a les capitals europees--.
"Ahir, la presidenta Von der Leyen va parlar d'anar més enllà de l'Acord Econòmic i Comercial Global (CETA) cap a una aliança per al futur, obrint la porta al fet que el Canadà esdevingui el primer membre associat de la UE. Acollim amb satisfacció aquesta ambició: les enquestes mostren que una àmplia majoria de canadencs fa costat a uns vincles molt més estrets", ha respost a la proposta de la conservadora alemanya.
Carney ha volgut deixar clar, no obstant això, que aquest acostament no pretén crear un nou pol de poder que rivalitzi amb els Estats Units o altres grans potències. "Vull ser precís sobre el que no estic proposant. No estic proposant un tercer bloc per convertir-nos en un rival de les grans potències, només que amb millors formes", ha afirmat.
Així, ha explicat que la UE i el Canadà no busquen "el poder per dominar els altres". "Al contrari, perseguim la resiliència perquè ningú no pugui controlar els nostres mercats oberts, menyscabar la nostra sobirania, amenaçar la nostra integritat territorial, o soscavar les nostres llibertats, les nostres democràcies, el nostre estat de dret", ha destacat.
Aquestes motivacions, ha prosseguit, si es combinen amb el "poder latent" a banda i banda de l'Atlàntic, podria "ajudar a crear un pròxim ordre mundial just, estable i pròsper". "Una aliança Canadà-UE seria un far per a altres democràcies", ha afegit, que sigui "prou forta" com perquè "ningú no pugui dictar les nostres decisions" i "prou oberta com perquè d'altres s'hi puguin sumar".