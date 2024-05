Carles III reprèn els seus actes públics amb una visita a un centre contra el càncer

MADRID, 30 abr. (EUROPA PRESS) -

El rei Carles III ha fet aquest dimarts el seu primer acte oficial en públic des que va ser diagnosticat de càncer al febrer, amb una simbòlica visita a un centre de Londres que precisament es dedica a tasques de recerca per combatre aquesta malaltia.

El monarca ha arribat al Centre Macmillan contra el Càncer acompanyat de la seva dona, la reina Camila. Tots dos han saludat els treballadors, periodistes i curiosos que s'amuntegaven a l'entrada per ser testimonis d'aquesta visita, anunciada la setmana passada.

La Casa del Rei no ha aclarit el tipus de càncer que pateix el monarca, tot i que la setmana passada va avançar que els metges estan "molt animats" pel seu "progrés" gràcies al tractament, sobre el qual no hi ha detalls.

Carles III, que no se'l veia en públic des d'una missa per Setmana Santa, ha reduït els seus actes oficials i durant més de dos mesos s'ha limitat a tasques de despatx i reunions privades, com ara les trobades periòdiques amb el primer ministre, Rishi Sunak.

La Casa del Rei encara ha de confirmar la presència del monarca en futurs actes oficials, entre els quals destaquen la visita d'estat que té previst fer al juny l'emperador del Japó i en què el rei exerceix teòricament d'amfitrió, en qualitat de cap d'estat.