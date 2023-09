Carles III compleix aquest divendres un any al tron amb l'aprovat de la ciutadania

MADRID, 8 set. (EUROPA PRESS) -

El 8 de setembre del 2022, el Regne Unit va encarar una transició inèdita en set dècades després de la defunció de la reina Isabel II. El seu fill, Carles III, va assumir als 72 anys el tron enmig la commoció generalitzada, però un any després els sondejos concedeixen un lleuger respir al nou monarca amb un aprovat que li ha permès evitar les crítiques que sobrevolaven la Corona a cop d'escàndol.

La defunció d'Isabel II va obrir una lleugera esquerda per al republicanisme que només s'ha acabat d'ampliar en alguns països de la Commonwealth, l'última gran herència britànica de l'etapa colonial. Al Regne Unit, un 62 per cent dels ciutadans aposta per la monarquia, sense grans canvis pel que fa a l'etapa de la difunta reina, segons una enquesta de YouGov.

El 58 per cent creu que la monarquia és una institució bona per al país i el 53 per cent opina que la Casa del Rei es mereix tots els diners que rep, i això que Carles III acumula una de les grans fortunes privades del país --d'uns 1.800 milions de lliures (prop de 2.100 milions d'euros), segons un informe del diari 'The Guardian' publicat a l'abril--.

La popularitat de l'actual rei ronda el 60 per cent, respecte al 32 per cent que en té una visió negativa, segons el sondeig, elaborat a partir de 2.020 entrevistes i en el qual es demana l'opinió sobre un relleu que, per a la majoria dels ciutadans, no tenia precedents.

A més a més, Carles III va accedir al poder amb una reina consort, en fons i títol. La imatge de la reina Camila ara està molt més consolidada, un cop Isabel II li va donar l'aval públic que durant anys havia negat, tot i que la seva popularitat continua per sota de la mitjana de la família reial, en el 47 per cent.