La capital de Kivu del Nord es desperta sense electricitat i amb l'M23 a menys de 30 quilòmetres de la ciutat

Ferits cinc Cascos Blaus de la MONUSCO durant els combats de les últimes hores a la localitat estratègica de Sake

MADRID, 25 gen. (EUROPA PRESS) -

La capital de la província congolesa de Kivu del Nord, Goma, està sense electricitat a gran part dels barris des del divendres passat mentre les milícies del Moviment 23 de Març (M23) protagonitzen intensos combats contra l'exèrcit congolès, la missió de pau de l'ONU i les forces aliades Wazalendo a la localitat de Sake, a 27 quilòmetres, dins del repunt d'enfrontaments de les últimes setmanes que ha acabat de desencadenar el caos a l'est del país africà.

L'M23 és un grup rebel integrat principalment per tutsis congolesos que va llançar una nova ofensiva a finals del 2022, després del conflicte entre 2012 i 2013, que es va saldar amb un acord de pau. El govern congolès acusa Ruanda de finançar aquesta organització armada mentre que Kigali denuncia que els tutsis congolesos són objecte d'una persecució per part del govern de la RDC amb suport de grups armats com les Forces Democràtiques per a l'Alliberament de Ruanda (FDLR) --fundada per hutus fugits del genocidi del 1994 a territori ruandès-- i altres milícies locals.

Durant les últimes 48 hores, l'artilleria pesant de la missió de l'ONU, la MONUSCO, ha efectuat atacs contra les posicions de l'M23 a Sake i "reposicionat les seves forces a zones estratègiques per reforçar la defensa de Goma i els seus voltants", segons ha fet saber en un comunicat en què també ha confirmat que cinc dels seus Cascos Blaus van resultar ferits divendres i quatre més dijous passat durant els enfrontaments.

Cal destacar que, aquest dissabte, un sindicat de militars sud-africans ha anunciat que tres soldats del país, membres del contingent de la MONUSCO, van morir en combats dijous i que van deixar ferits catorze militars sud-africans en un "greu recordatori dels perills a què s'enfronten els que defensen la pau", ha lamentat el Sindicat de la Defensa Nacional de Sud-àfrica (SANDU) a Facebook.

Ni la MONUSCO --que comprèn entre les seves files prop de 1.300 militars sud-africans-- ni el govern de Sud-àfrica o el congolès s'han pronunciat sobre aquest anunci.

Els residents de Goma, que alberga desenes de milers de desplaçats pels combats, han confirmat al diari local 'Kivu Morning Post' que les escoles van tancar ahir per motius de seguretat, en un dia marcat per la mort del governador militar de la província, el general Peter Chirimwami, després de rebre un tret el dijous passat.

Organitzacions de la Societat civil de Goma, com la Coordinació de les Forces Vives, han demanat a la població de la ciutat que no es deixi dominar pel pànic i es quedi a casa.

"Cridem el govern nacional de la República Democràtica del Congo", fa saber en un comunicat recollit pel diari 'Le Potentiel' a fer tot el possible, per mitjans diplomàtics o per la força, per posar fi a les hostilitats i la violència que han causat nombroses víctimes, massacres, atacs massius i desplaçaments de població".

A més, la demanda de sang s'ha triplicat els últims dies al centre de transfusió sanguínia de la ciutat, segons ha informat la seva coordinadora, la doctora Merveille Rubakare, a l'emissora de les Nacions Unides al país, Radio Okapi, "per l'afluència de ferits de guerra als hospitals de la ciutat després de la intensificació dels combats".

El divendres passat, les agències de les Nacions Unides van avisar que més de 400.000 persones desplaçades que fugen dels combats des de principis d'aquest any. Les mateixes agències han avisat que un atac a Goma, gairebé envoltada, corre el risc de tenir conseqüències catastròfiques per a centenars de milers de civils.

"Estem profundament alarmats pel major risc d'un atac del grup armat M23 a Goma. Qualsevol atac d'aquesta mena (a la ciutat) corre el risc de tenir conseqüències catastròfiques per a centenars de milers de civils, exposant-los a una major exposició a violacions i abusos dels Drets Humans", ha assenyalat la portaveu de l'oficina de Drets Humans de l'ONU (ACNUR), Ravina Shamdasani.

Shamdasani ha subratllat, a més, la violència sexual com "un component clau" i "molt terrible" en aquest conflicte, denunciant que en nombroses ocasions els grups armats com l'23 "segresten, mantenen captives i sotmeten dones i nenes a esclavitud sexual, i moltes d'elles han estat assassinades després de ser violades".