El cap de Wagner afirma que 32.000 expresos han tornat a Rússia després d'acabar el servei militar

MADRID, 19 juny (EUROPA PRESS) -

El cap dels mercenaris del Grup Wagner, Ievgueni Prigojin, ha afirmat que prop de 32.000 expresos russos reclutats per al servei militar durant la invasió d'Ucraïna han extingit el contracte amb l'empresa, per la qual cosa han tornat a Rússia.

"El 18 de juny de 2023, un total de 32.000 reus que han participat en l'operació militar especial (terme que Moscou fa servir per a la guerra d'Ucraïna) a Lugansk i Donetsk a les files de Wagner han tornat a casa en acabar el contracte", informa el servei de premsa del cap de Wagner.

Prigojin considera que el servei militar és un programa de reinserció, perquè ha remarcat que els alliberats que han participat a les seves files han comès 83 delictes, és a dir 80 vegades menys que els que han estat alliberats però no s'han allistat.

Des de l'inici de la invasió d'Ucraïna ara fa poc més d'un any, Prigojin ha gaudit, d'acord amb el Regne Unit, d'accés il·limitat per reclutar els presos que estiguessin disposats a anar a la guerra a canvi del seu alliberament en cas de sobreviure almenys sis mesos. No obstant això, molts no comptaven amb la preparació militar per a una empresa d'aquesta magnitud.