Cap supervivent després d'estavellar-se una avioneta contra una zona poblada al sud de Brasil

MADRID 22 des. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de l'estat brasiler de Rio Grande do Sul han informat aquest diumenge que una avioneta s'ha estavellat en una zona poblada de la localitat de Gramado, concretament afectant un habitatge, una fonda i un comerç de telefonia. No hi ha supervivents entre els tripulants, que s'estimen en una desena.

L'aparell va sortir de l'Aeroport de Canela sobre les 9.15 hores (13.15, hora peninsular espanyola) amb destinació Jundiaí (Sao Paulo) i va caure minuts després, segons recull la televisió brasilera G1.

Els Bombers han informat que una de les persones que estava a l'immoble on es va estavellar l'avioneta va poder sortir il·lesa de l'accident i han confirmat que a la botiga de telèfons mòbils no hi havia ningú.

A la fonda es va produir un incendi i les 15 persones que hi havia al seu interior han hagut de rebre atenció sanitària per inhalació de fum i han estat traslladades a un hospital.

La Força Aèria Brasilera (FAB) ha publicat les dades de l'avioneta, que està a nom de Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, administrador d'empreses, fill de Cláudio Galeazzi, exdirectiu de l'empresa Pão de Açúcar.