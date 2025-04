El cap del Pentàgon va compartir detalls sobre atacs contra el Iemen en un segon xat de Signal

El portaveu adjunt de Defensa nega que hi hagués informació classificada al grup

MADRID, 21 abr. (EUROPA PRESS) -

El secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, va compartir detalls sobre atacs contra els rebels houthis del Iemen a un segon xat de la xarxa social Signal en què hi havia la seva esposa, el seu germà i el seu advocat personal, segons fonts consultades per mitjans nord-americans.

Hegseth va fer servir aquest xat, anomenat "Defensa / Reunió d'Equip", a través del seu telèfon personal, per compartir l'horari de vol dels caces que atacarien objectius de la insurrecció iemenita, tal com ha pogut saber el diari 'The New York Times'.

Al grup hi havia més d'una desena de persones del seu cercle íntim personal i professional al gener, abans de la seva confirmació com a secretari de Defensa. El germà d'Hegseth, Phil, i el seu advocat, Tim Parlatore, treballen al Departament de Defensa, encara que es desconeixen els motius aparents perquè haguessin de ser informats d'aquests detalls operatius.

No obstant això, la seva esposa, l'exproductora de Fox News Jennifer Hegseth, no forma part de la cartera ministerial, malgrat que el seu marit la incloïa al principi del seu mandat en reunions amb líders estrangers, per la qual cosa va rebre crítiques. De moment, es desconeix si tots els participants d'aquest xat tenien autorització de seguretat, informa la cadena de televisió nord-americana CNN.

El portaveu adjunt del Pentàgon, Sean Parnell, ha negat a través d'un comunicat publicat a X que hi hagués informació classificada al xat i ha criticat que els informes dels mitjans de comunicació es basen en declaracions de membres de la cartera ministerial que han estat recentment acomiadats i que tenen "un motiu per sabotejar" Hegseth i Trump.

"No hi havia informació classificada a cap xat de Signal, no importa de quantes maneres intentin escriure la història. El que és cert és que l'oficina del secretari de Defensa continua enfortint-se i fent-se més eficient en l'execució de l'agenda del president (Donald) Trump", ha assegurat.

Així, ha asseverat que "els mitjans que odien Trump estan obsessionats a destruir qualsevol que estigui compromès amb" la seva agenda. "Aquesta vegada 'The New York Times --i totes les altres 'fake news' que repeteixen les seves escombraries-- prenen amb entusiasme les queixes d'exempleados descontents com a úniques fonts per al seu article", ha manifestat.

Aquesta informació ha sortit a la llum setmanes després que la revista 'The Atlantic' va divulgar el contingut íntegre d'un xat sobre operacions militars al Iemen en què el director, Jeffrey Goldberg, va ser inclòs per error, a pesar que les autoritats han defensat que en cap moment es va compartir informació classificada ni plans de guerra.

Actualment aquest xat --creat per l'assessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz-- s'està investigant i un jutge federal ha ordenat prendre una sèrie de mesures per preservar els missatges. Waltz va assumir la seva responsabilitat.