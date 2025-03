El cap del Pentàgon nega haver enviat missatges de text amb "plans de guerra" a un periodista

MADRID, 25 març (EUROPA PRESS) -

El secretari del Departament de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, ha negat aquest dilluns per la nit que hagués enviat a través d'una aplicació de missatgeria instantània plans d'atac al Iemen, tal com ha denunciat el director de la revista 'The Atlantic', Jeffrey Goldberg, qui suposadament havia estat inclòs en un xat en el qual estaven alts càrrecs de l'Administració nord-americana.

"Ningú estava enviant plans de guerra i això és tot el que haig de dir sobre aquest tema", ha declarat quan els mitjans de comunicació li han preguntat per aquest informe en baixar-se d'un avió a la Base de la Força Aèria Hickam, situada a la illa nord-americana d'Oahu, a l'estat de Hawaii.

A més, el cap del Pentàgon ha aprofitat la seva intervenció per carregar contra Goldberg, de qui ha dit que és un "enganyós i molt desacreditat suposat periodista que ha fet una professió de vendre boles una vegada i una altra". "És d'aquest tipus que treballa amb escombraries. Això és el que fa", ha agregat.

Segons 'The Atlantic', l'assessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, va crear a principis de mes un grup en el qual també estaven el vicepresident, JD Vance; el secretari d'Estat, Marco Rubio; la directora d'Intel·ligència Nacional, Tulsi Gabbard; i el director de l'Agència Central d'Intel·ligència (CIA), John Ratcliffe.

Aquests van parlar dels atacs contra els rebels iemenites houthies pel que sembla sense adonar-se de la presència del periodista. La documentació bolcada en el grup incloïa detalls sobre les armes utilitzades, els objectius i l'horari programat de l'atac, tal com ha revelat el propi Goldberg.