El cap del Pentàgon assegura que el nombre de morts a Gaza és "molt alt"

Austin demana a Gallant protegir els civils a Rafah i augmentar el flux d'ajuda humanitària

MADRID, 27 març (EUROPA PRESS) -

El secretari del Departament de Defensa dels Estats Units (EUA), Lloyd Austin, ha transmès al seu homòleg israelià, Yoav Gallant, que el nombre de civils morts a la Franja de Gaza en els atacs de l'exèrcit d'Israel és "molt alt", amb més de 32.400 palestins víctimes mortals.

"El nombre de baixes civils és massa alt i la quantitat d'ajuda humanitària massa baixa. Gaza pateix una catàstrofe humanitària, i la situació fins i tot empitjora. Necessitem un increment immediat de l'assistència per evitar la fam. La nostra feina per obrir un corredor humanitari temporal via marítima ajudarà, però la clau és continuar expandint els enviaments d'ajuda per terra", ha declarat Austin a Gallant durant una reunió a Washington, segons el Pentàgon.

En aquest sentit, ha remarcat que la seguretat dels més d'1,5 milions de palestins que es refugien a la ciutat de Rafah, al sud de la Franja, on s'espera una imminent ofensiva israeliana, és una de les grans prioritats del Govern nord-americà. Malgrat això, ha insistit que també pretenen aconseguir la destrucció del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) a través de plans alternatius.

Tant Gallant com Austin han compartit preocupació respecte a la seguretat a la frontera amb el Líban, on l'exèrcit israelià manté combats de baixa intensitat amb el partit-milícia xiïta libanès Hezbollah, amb el suport de l'Iran.

És per això que el cap del Pentàgon ha reiterat que cal augmentar la cooperació amb l'Autoritat Palestina de cara a l'establiment d'un Estat palestí i aconseguir més estabilitat regional i garanties de seguretat per a Israel.