El cap del Pentàgon avisa Europa que la presència militar dels EUA "no durarà per sempre"

MADRID 14 febr. (EUROPA PRESS) -

El secretari de Defensa dels Estats Units (EUA), Pete Hegseth, ha avisat els socis europeus que la presència militar nord-americana a Europa "no durarà per sempre", un advertiment que s'afegeix a l'allau de declaracions d'aquests darrers dies amb les quals l'administració de Donald Trump pretén augmentar la pressió sobre els seus aliats de l'OTAN.

Hegseth ha aclarit aquest divendres a Polònia que els EUA "estan compromesos amb l'OTAN", però ha obert la porta a altres debats, no necessàriament immediats. "El que passi d'aquí a cinc, deu o 15 anys forma part d'un debat més ampli", ha dit en una conferència de premsa.

Per això, el cap del Pentàgon ha justificat que sigui tan "directe" amb els socis: "Ara és moment d'invertir". "No es pot assumir que la presència dels EUA durarà per sempre", ha afegit, l'endemà de veure's amb els seus homòlegs de l'Aliança Atlàntica a Brussel·les.

Trump ha plantejat elevar l'objectiu de despesa en defensa dins l'OTAN al 5 per cent del PIB i el seu secretari de Defensa ja va assenyalar dijous que "no pot perdurar eternament l''statu quo'" en el si del bloc i que Europa "ha de gastar més".

"L'OTAN ha de gastar més, ha d'invertir més", va apuntar el secretari de Defensa nord-americà, després d'insistir que a porta tancada tant el secretari general, Mark Rutte, com molts aliats van compartir aquest mateix missatge.