El cap de l'ICE anuncia una reducció de 700 agents en el desplegament a Minnesota

MADRID 4 febr. (EUROPA PRESS) -
El cap interí del Servei d'Immigració i Control de Duanes dels Estats Units (ICE), Tom Homan, ha anunciat aquest dimecres una reducció immediata de 700 efectius en el desplegament a l'estat de Minnesota, dies després que confirmés els nous protocols d'actuació per prioritzar la seguretat pública després de la mort d'uns manifestants en les protestes contra l'actuació dels agents.
En una conferència de premsa, Homan ha assegurat que gràcies a "una col·laboració sense precedents" entre les autoritats locals i estatals entrarà en vigor "amb efecte immediat" una reducció del desplegament de l'ICE a l'estat de Minnesota.
"Gràcies a aquest augment en la col·laboració sense precedents i, com a resultat, de la necessitat de menys oficials de seguretat pública per dur a terme aquesta tasca en un entorn més segur, he anunciat que, amb efecte immediat, reduirem 700 agents", ha confirmat.
L'anomenat 'tsar de les fronteres' ha valorat la integració de diferents cossos de seguretat regionals en una "sola cadena de comandament unificada", per la qual cosa ha assegurat que l'"aplicació intel·ligent" de la llei i la cooperació entre departaments facilita que l'ICE "assumeixi la custòdia d'estrangers il·legals abans que surtin al carrer" per a la qual cosa es requereixen menys efectius.
Aquesta "eficiència", "allibera més oficials per arrestar estrangers delinqüents", ha explicat Homan, que va prendre el control de l'operació de l'ICE a Minnesota amb la vista posada a rebaixar la tensió i començar a reduir el desplegament a l'estat.