El cap d'operacions de pau de l'ONU demana a Israel que respecti l'estatus de la FINUL i al seu personal

La missió va reubicar temporalment a 300 pacificadors i té previst el trasllat d'altres 200 segons la situació de seguretat

MADRID, 11 oct. (EUROPA PRESS) -

El cap de les operacions de pau de les Nacions Unides, Jean-Pierre Lacroix, ha exigit aquest dijous a Israel que respecti l'estatus de la Força Interina de l'ONU al Líban (FINUL) i al seu personal després de l'impacte d'un projectil israelià sobre les seves instal·lacions a la ciutat costanera libanesa de Naqura, que ha deixat dos 'cascos blaus' ferits.

Lacroix ha assenyalat davant del Consell de Seguretat de l'ONU que aquestes accions "van en contra de les proteccions atorgades a les instal·lacions i al personal de l'ONU en virtut del Dret Internacional". "El comandant de la força de la FINUL i el cap de missió han protestat enèrgicament per aquestes accions davant les Forces de Defensa d'Israel", ha agregat.

"Cal recordar que la responsabilitat última de garantir la seguretat del nostre personal de manteniment de la pau recau en els actors sobre el terreny", ha indicat, després de denunciar que l'Exèrcit hagi instal·lat "posicions directament adjacents" als punts de l'organisme internacional.

REUBICACIÓ DE TROPES

Així mateix, ha explicat que la missió va reforçar la protecció de les seves posicions a prop de la Línia Blava, però "amb les condicions de seguretat regnants era poc possible moure's i, per tant, realitzar activitats operacionals, la FINUL va decidir reduir un 25 per cent la seva presència en la posició més afectada".

"Les activitats de la FINUL pràcticament s'han detingut des del 23 de setembre. Els pacificadors han estat confinats a les seves bases i han passat períodes considerables de temps en refugis. Aquest greu impediment a la llibertat de moviment de la missió dins de la zona d'operacions ha limitat la seva capacitat de vigilància i presentació d'informes", ha relatat.

A principis de mes, la missió va reubicar temporalment a 300 pacificadors en bases més grans dins la zona d'operacions, i està previst el trasllat d'altres 200 en funció de la situació de seguretat. A més, l'entorn de seguretat "també ha plantejat desafiaments" pel reabastiment de combustible, aliments i aigua per a les posicions de l'ONU, tal com ha assenyalat.