El cap de Defensa noruec adverteix que hi ha "poc temps" per preparar-se contra possibles atacs russos

MADRID, 22 gen. (EUROPA PRESS) -

El cap de Defensa de Noruega, Eirik Kristoffersen, ha fet una crida aquest dilluns a les autoritats del país escandinau perquè aprofitin el context actual per "invertir encara més en una defensa", en vista de l'amenaça que d'aquí a uns anys les forces armades de Rússia puguin llançar atacs contra la nació nòrdica.

"Ara hi ha una finestra que potser dura un o dos, potser tres anys, en la qual haurem d'invertir encara més en una defensa (...) Però tenim poc temps (...) No sabem què passarà amb Rússia d'aquí a tres anys", ha assenyalat Kristoffersen, l'oficial de més rang de l'exèrcit noruec.

Així, ha incidit que per a les autoritats castrenses és "important" poder fer front a "un món incert i impredictible" en el futur amb unes condicions de seguretat òptimes i amb "una defensa nacional forta", segons declaracions recollides pel diari local 'Dagbladet'.

Segons Kristoffersen, Rússia ha aconseguit incrementar el seu arsenal molt més ràpid del que s'esperava perquè ha augmentat la fabricació d'armament en tornar-se una economia de guerra, i també gràcies a la col·laboració amb altres potències afins, com l'Iran o Corea del Nord.

Finalment, ha reconegut que el conflicte a Ucraïna està "absorbint" gran part dels recursos militars de Noruega i Europa, però ha incidit en la importància que Occident brindi a Kíiv "el que necessiti, durant el temps que calgui".

"És un risc calculat. Si el perill d'un atac per part de Noruega fos imminent en aquest moment, aleshores no hi podríem haver enviat tantes armes", ha resolt Kristoffersen, que ha recalcat que Rússia, per la seva banda, també centra els seus esforços militars al front Ucraïnès.